Risultati UCL – Bayer Leverkusen-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Bayer Leverkusen-Milan 1-0, il tabellino

Seconda sconfitta in due partite per il Milan di Paulo Fonseca nella Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Alla 'BayArena', infatti, fa festa il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che batte 1-0 il Diavolo e tocca quota 6 punti in 2 gare giocate. Nel primo tempo il Milan soffre, molto, un Bayer propositivo e pimpante. Al 21' gol annullato a Victor Boniface per fuorigioco precedente di Jeremie Frimpong. Il primo tiro in porta dei rossoneri? Arriva al 39' con Christian Pulisic. Nella ripresa, poi, Boniface porta subito avanti suoi (51') e, a quel punto, il Milan si ridesta. La squadra di Fonseca crea tante palle-gol, tra cui una traversa (82') di Theo Hernández, sulla cui respinta Álvaro Morata non riesce a ribadire in rete. Vediamo ora, insieme, dunque, il tabellino completo di Bayer Leverkusen-Milan 1-0 alla 'BayArena'.