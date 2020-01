Suso: “Felice 2020 a chi amo, chi soffre, chi non ha famiglia, casa e amici”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo del Milan, ha pubblicato un bel messaggio di auguri di buon anno sul proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Instagram‘: i post di Suso.

“Auguri. Che sia un felice 2020. Per la gente che amo, e per la gente che soffre. Quelli che una famiglia non ce l’hanno. Quelli che non hanno una casa. O non hanno amici. O che non sorridono perché la vita con loro è stata poco tenera. Che sia sereno, soprattutto per loro. Buon inizio anno, 2020 di speranza”, le parole del nativo di Cadice.