Stagione 1998-1999, Milan-Sampdoria 3-2: gol e highlights (VIDEO)

NEWS MILAN – Il prossimo 6 gennaio si disputerà, alle ore 15:00, a ‘San Siro‘, la sfida Milan-Sampdoria, valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Rivediamo, intanto, in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali, gol e highlights della gara spettacolare del 2 maggio 1999, terminata 3-2 per i rossoneri di Alberto Zaccheroni con una girata, nel recupero, di Maurizio Ganz deviata in rete da Marcello Castellini.

MILAN-SAMPDORIA 3-2

Marcatori: 17′ Ambrosini (M), 60′ Montella (S), 79′ Leonardo (M), 86′ Franceschetti (S), 95′ aut. M. Castellini (M)

MILAN (3-4-1-2): Abbiati; Sala, Costacurta, Maldini; Helveg, Albertini, Ambrosini, Guglielminpietro (65′ Ba); Boban (64′ Leonardo); Bierhoff, Ganz. A disposizione: S. Rossi, Ayala, N’Gotty, Giunti, Iannuzzi. Allenatore: Zaccheroni.

SAMPDORIA (5-3-2): Ferron; Balleri, Grandoni (84′ Hugo), Franceschetti, Lassissi, M. Castellini; Pecchia, Doriva, Laigle (84′ Iacopino); Montella, Palmieri (78′ Caté). A disposizione: Ambrosio, Mannini, Sakić, Vergassola. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Braschi di Prato.

