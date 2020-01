Milan, l’agenda di gennaio 2020: cinque gare tra Serie A e Coppa Italia

NEWS MILAN – Il Milan di Stefano Pioli si tuffa nel 2020 con un calendario fitto di appuntamenti. Terminerà il girone d’andata e comincerà quello di ritorno nel campionato di Serie A. In programma quattro giornate di Serie A più l’ottavo di finale di Coppa Italia.

In Serie A si partirà lunedì 6 gennaio alle ore 15:00 a ‘San Siro‘ con Milan-Sampdoria. Il secondo impegno del Milan è previsto per sabato 11 gennaio alle ore 15:00 con Cagliari-Milan alla ‘Sardegna Arena‘, per passare a domenica 19 gennaio alle ore 12:30 con Milan-Udinese a ‘San Siro‘ ed a venerdì 24 gennaio alle ore 20:45 con Brescia-Milan allo stadio ‘Rigamonti‘.

Milan-Spal, gara ad eliminazione diretta valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia, invece, andrà in scena mercoledì 15 gennaio alle ore 18:00 a ‘San Siro‘. Per i biglietti della gara di TIM Cup del Milan, continua a leggere >>>

