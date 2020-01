Verso Milan-Sampdoria: rossoneri in campo con la terza maglia (FOTO)

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, dove tra poco, alle ore 15:00, si giocherà Milan-Sampdoria, gara valida per la 18^ giornata di Serie A.

Per l’occasione, come si evince dalle foto ufficiali pubblicate dal Milan sul proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, il Diavolo scenderà in campo con la terza divisa di gioco, quella nera.

Ci sarà spazio, a gara in corso, per il nuovo acquisto del Milan, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic. Per tutti i numeri di Ibrahimovic nel suo primo biennio rossonero (2010-2012), continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android