Braida: “Il Milan sarà sempre grande: la storia non si può cambiare” (VIDEO)

NEWS MILAN – Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ della sua ex società, dimostrando, come sempre, il suo affetto per il Milan. Le dichiarazioni di Braida in questo video pubblicato sull’account ‘Twitter‘ ufficiale del club di Via Aldo Rossi.

“È una magia, un’alchimia a volte che allenatore, società, dirigenti, giocatori creano un connubio perfetto, quest’alchimia perfetta che ha permesso di creare una grande squadra che resterà per sempre. Il calcio è passione, quando uno lo vive con passione … la passione muove il mondo. Io spero e mi auguro che il Milan torni grande. Il Milan sarà sempre grande: avrà qualche momento di flessione, ma è la storia, e la storia non può cambiare. Storia e passato aiuteranno, tutti, a fare cose migliori per il futuro”, le parole di Braida.

Ecco, invece, come un ex calciatore del Milan, Demetrio Albertini, ha commentato l’attuale momento che vive la squadra di Stefano Pioli: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android