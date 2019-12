VIDEO MILAN – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, presente all’evento ‘Legends of Style‘ in centro a Milano organizzato da Milan e Barcellona per i 120 anni dei due club, ha parlato di Ismael Bennacer, regista franco-algerino, che porta, nel Milan, la maglia numero 4 come lui e che ambisce a rilevarne la scomoda eredità. Il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

