Primavera Milan-Sampdoria, Nsiala: “Felice del gol” | FOTO

"Felice di avere contribuito alla grande vittoria della squadra con questo primo goal per me in campionato. +3". Il giocatore ha pubblicato due foto: una in cui esulta e una con il video del suo gol che ha sbloccato la partita. Ora per i rossoneri la Coppa Italia il prossimo mercoledì. LEGGI ANCHE: Pulisic, Pellegrino e Kalulu. Le condizioni degli infortunati