Primavera, super gol di Zeroli in Milan-Atalanta: e lo aveva già fatto…

A differenza di quanto avvenuto nella scorsa annata, in questa prima parte di stagione il Milan Primavera ha cominciato con il piede sull'acceleratore. I ragazzi di Ignazio Abate sembrano aver compiuto quel salto di qualità tanto atteso, che hanno permesso loro di vincere 5 match su 6 in campionato. A questi si aggiungono i due convincenti successi in Youth League contro i pari età di Newcastle e Borussia Dortmund .

Milan Primavera, il 'copia e incolla' del gol di Kevin Zeroli

Tra i grandi protagonisti della prima parte di stagione c'è sicuramente Kevin Zeroli, già in orbita prima squadra. Il classe 2005 ha già segnato 4 reti in 8 partite, due dei quali in Youth League. Gli altri 2, invece, li ha siglati nell'ultimo match del campionato Primavera contro l'Atalanta, anche se a stupire particolarmente è stato il secondo, in mezza rovesciata. Un gesto tecnico davvero sopraffino, che dimostra come il ragazzo abbia grandi qualità.