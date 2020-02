Milan-Torino, Castillejo: “Abbiamo sofferto, corso e lottato fino alla fine”

NEWS MILAN – Samuel ‘Samu’ Castillejo, esterno offensivo rossonero spagnolo, classe 1995, ha espresso sul suo account personale del popolare social network ‘Instagram‘ la propria soddisfazione per la vittoria 1-0 in occasione di Milan-Torino ieri sera a ‘San Siro‘.

“Abbiamo sofferto, corso e lottato fino alla fine‼️ +3 e non si molla mai“, ha scritto Castillejo come didascalia ad una foto che lo ritrae in un momento del match contro i granata di Moreno Longo. Protagonista di Milan-Torino con un assist, Castillejo ha mandato in rete il compagno di squadra Ante Rebić.

