Milan-Torino, Longo: “Prestazione soddisfacente. Battagliamo per salvarci”

NEWS TORINO – Al termine di Milan-Torino, posticipo del lunedì sera che ha chiuso la 24.a giornata di Serie A, sono arrivate le dichiarazioni di Moreno Longo. L’allenatore dei granata ha commentato la sconfitta di misura subita questa sera a San Siro, ai microfoni dei colleghi di Sky Sport.

In generale sulla prova della squadra: “Soddisfatto della prestazione, la squadra non si è disunita. Non ha dato quei segni negativi, perdendo con risultati pesanti, si era notato scoramento. Dobbiamo migliorare tanto”.

Sulla classifica: “Le tabelle non mi piacciono, se fai previsioni poi vengono sovvertite. Siamo consapevoli e realisti della situazione. Nostra squadra in lotta per la salvezza, dobbiamo battagliare per raggiungere questo nostro obiettivo salvezza”.

Sul suo lavoro e sulle scelte di squadra: “Dobbiamo migliorare in costruzione a inizio azione, eravamo abituati a giocare diversamente. Bisogna lavorare su autostima e fiducia. Sono fiducioso. C’è tanto su cui lavorare, anche sulla frenesia nella zona finale di campo”.

Ancora sulla zona offensiva della squadra: “Parlo molto con Belotti, è di alto livello. Ha grandi potenzialità e qualità. Sto cercando di fargli capire che deve lavorare più in funzione della porta. Deve stare più vicino alla porta. Può essere più efficace e dare più aiuto a lui e alla squadra. Troveremo i giusti automatismi. Deve giocare meno sull’esterno e più in zona centrale”.

