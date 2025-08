Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento, tramite una serie di post pubblicati sul proprio account 'X', in merito all'arrivo di Ardon Jashari al Milan. A suo dire, infatti, per il club rossonero si tratterebbe di una scommessa rischiosa, ma allo stesso tempo bella ed affascinante. Non solo, perché secondo il direttore di 'TeleLombardia', per la cifra che è costato, gran parte della prossima stagione del Diavolo dipenderà dal rendimento del mediano svizzero agli ordini di Massimiliano Allegri. Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.