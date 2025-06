"Sarebbe stato molto meglio per il Milan vendere Theo e Leao e tenere Reijnders. Ma le logiche del mercato mal si conciliano con le speranze dei tifosi e le necessità del club. Ciò detto, la cosa veramente importante sarà come verrà sostituito. Era l’uomo più determinante". Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha commentato la cessione di Reijnders , centrocampista del Milan, destinato al Manchester City. Ecco le sue parole.

Milan, Ravezzani: "Cessione Reijnders? Ci sta. C'è un deficit di credibilità". Il motivo

"Ci sta che il Milan venda Reijnders senza la Champions, era successo già con Tonali. Ma non è accettabile che l’AD Furlani solo 2 settimane fa abbia detto in tv che non servivano sacrifici di mercato perché i conti erano in ordine. C’è un deficit sempre più pauroso di credibilità".