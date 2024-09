Il Milan batte per 3-0 il Lecce trovando la terza vittoria di fila in campionato. Una conferma importante dopo la prova convincente nel derby . Il giorno dopo arrivano le inevitabili analisi sulla partita di San Siro. Fabio Ravezzani , noto giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato la partita dei rossoneri. Per l'opinionista sono in cinque i giocatori che si sono messi più in mostra. Ecco chi.

Poi passa ai giocatori singoli: "Ancora qualche rischio in difesa, ma attacco che demolisce il Lecce. Bravissimi Morata, Leao (anche in copertura) e Theo. Abraham combatte ma deve essere più preciso. Fofana confortante". Una bella partita per i rossoneri di Fonseca che ora avranno due partite di fila non facili: il Bayer Leverkusen in Champions League e la trasferta in campionato contro la Fiorentina. LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, potenziale e segnali positivi. Ma c'è una situazione da migliorare