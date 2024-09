Milan, Ravezzani: “Il discorso di Cardinale è confuso e inconcludente”

"Quando abbiamo comprato il club è stato per portare in Italia quello che facciamo per mestiere. C’è una strategia molto più grande di quella che si gioca ogni settimana in Italia, ovvero vincere le partite. E' il concetto di Made in Italy che indica la più alta qualità premium a livello globale. Si pensa alla Ferrari, a Loro Piana, a Brunello Cucinelli. Ebbene, dovremmo pensare alla Serie A allo stesso modo, anche se il mondo è cambiato. Ora quando si parla di calcio a livello globale e si pensa alla massima qualità, si pensa di Inghilterra, di Premier League. Una delle cose che vorrei fare come amministratore del Milan e come membro della Serie A è lavorare con essa e con tutti gli altri membri dell'ecosistema italiano per riportare l'Italia a quello che era in termini di calcio europeo globale. Credo che questo sia fondamentale. Considero la Serie A come una delle più grandi esportazioni dell'Italia."