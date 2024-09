Il Milan ha vinto il derby contro l'Inter, che potrebbe essere una vera svolta della stagione rossonera. Paulo Fonseca, però, deve trovare continuità nelle prossime partite. Venerdì sera a San Siro arriva il Lecce, per il Diavolo una sfida che potrebbe presentare qualche ostacolo. Per questo servirà anche l'apporto di Leao. Il portoghese deve ancora incidere al massimo in questa stagione, anche se si è già messo in luce in qualche partita.