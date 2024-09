Milan, Balzaretti: “Leao si è fermato”. Poi un paragone con Salah

Intervenuto durante la trasmissione 'Elastici' sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti , ex difensore tra le altre della Roma, ha parlato anche del Milan, in particolare della vittoria nel derby. Tra i temi anche la partita di Rafael Leao : l'ex Roma fa un paragone con Salah , sui ex compagno nei giallorossi. Ecco le sue parole.

Milan, senti Balzaretti: "Salah era un Leao. Poi però..."

"Secondo me gli sta mancando l'evoluzione, si è fermato. Leao che va a Napoli, dribbla tutti e sembra Ruud Gullit è rimasto lì. E' una questione che quando giochi con quelli che hanno fame, che giocano per il gol e per vincere la partita, le azioni le chiudono. Lui sembra ancora ogni tanto giocare per gusto, e quella è la differenza. Salah io lo vedevo allenare tutti i giorni…era un Leao, poi ha cominciato a fare 30, 30, 33, 32, 30, 35, 35 gol. Lui era un giocoliere, uno che giocava palla al piede e si divertiva. Poi però comincia a fare i numeri. Se vuoi essere un top, minimo doppia cifra di gol e assist devi fare. E Leao è uno che in Serie A deve arrivare almeno a 15 gol".