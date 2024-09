Milan-Liverpool, non solo Salah: ecco tutti i pericoli dei Reds | UCL News

SOLIDITÀ DIFENSIVA, CINISMO A FASI ALTERNE: DUE LATI DEI REDS — Il Liverpool crea tanto e concede poco, ma non sempre realizza quanto dovrebbe. Così come nella scorsa annata, fin qui i Reds hanno creato molto più di quanto hanno poi concretizzato. 89.4 il valore accumulato di Expected Goals nella scorsa Premier League a fronte dei "soli" 82 gol realizzati. Numeri che assumono più valore se confrontati all'81.9 del Manchester City e al 77.4 dell'Arsenal, autori di - rispettivamente - 96 e 91 reti. I Reds sono stati primi nella classifica delle grandi occasioni mancate, e anche in questo avvio i 7 gol segnati a fronte di un valore di xG di 8.0 sono un avviso. A volte incontenibile, a volte sprecone. Il cinismo del Liverpool però è uscito allo scoperto nell'unico big match disputato fin qui, il 3-0 - combattuto nei numeri, meno nel tabellino - sul campo dei rivali del Manchester United.

Sono sempre le corsie laterali il punto di forza del Liverpool, a oggi però nessuno è ancora riuscito a imporsi con continuità al centro dell'attacco, e in gare come l'ultima interna - ko 1-0 contro un Forest organizzato - questo può costare caro. I gol sono infatti arrivati da Salah (3), Luis Diaz (3) e Diogo Jota (1), all'appello mancano quelli di Gakpo e Núñez. Dietro, invece, i tre clean sheet collezionati in quattro match parlano chiaro. Ma i soli 10 tiri concessi mostrano a pieno la solidità della squadra di Arne Slot.

Per superare la compatta retroguardia dei Reds ci è voluta una magia di Hudson-Odoi, giunta al termine di un contropiede ben orchestrato, ma il tecnico olandese sa come rendere imperforabile la propria difesa. Alla guida del Feyenoord - nella scorsa fase a gironi - ha sì incassato tre sconfitte esterne, ma la squadra di Rotterdam è stata la seconda per differenziale tra tiri fatti e subiti fuori casa (+19: 48 a favore e 29 contro) e dietro solo al City per numero di tiri concessi.

I PERICOLI DALLE CORSIE, SALAH SEMPRE PIÙ TRASCINATORE — I pericoli sulle corsie esterne partono dal basso e si prolungano fino all'attacco. In basso a destra Alexander-Arnold, uomo ovunque, è l'uomo assist. E il suo bottino nella competizione recita 10 passaggi chiave in 52 partite. Il classe 1998 è già il secondo difensore inglese di sempre in questa speciale classifica guidata da Ashley Cole (12 in 108). Non è da meno Robertson sul lato opposto, i cross - da fermo e in azioni da gioco - dei due laterali arretrati sono una delle armi principali dei Reds. E davanti a loro due le frecce a disposizione di Slot sono di primissimo livello.

Una su tutti ormai non fa più notizia, ma è sempre più trascinatore. Momo Salah, vecchia conoscenza del nostro campionato, è partito ancora alla grande. 3 gol e 3 assist in queste prime quattro gare di Premier League. L'egiziano è cresciuto di stagione in stagione e oggi è insostituibile anche per il lavoro in fase di costruzione. L'egiziano era andato a segno sia all'andata ad Anfield - prima anche un rigore neutralizzato da Maignan ai suoi danni - che al ritorno a San Siro. E in Champions League sono 41 le reti in totale con la maglia del Liverpool, un record per un giocatore di un club inglese nel torneo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Perché è saltato Rabiot? Ecco svelato il retroscena