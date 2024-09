Milan, Balzaretti: “Il lavoro di Pioli non viene riconosciuto abbastanza”

Sullo smantellamento del progetto

"La semifinale contro l'Inter è stata un punto chiave: l'anno successivo i nerazzurri sono andati su giocatori per rinforzare la squadra, il Milan è andato su un altro tipo di progetto completamente diverso. Ha preso tanti giocatori di potenziale, anche molto più giovani rispetto a quelli presi dall'Inter: non ha alzato il livello, ha ricostruito. Ha venduto Tonali che è stato il giocatore che poteva essere l'anima, un giocatore che oggi manca in mezzo al campo. Non ha alzato il livello ma è andato più su un discorso economico e non di risultati."