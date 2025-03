Milan, Leao e il messaggio a Camarda: “Auguri piccolo mio”

Oggi, 10 marzo 2025, Francesco Camarda compie 17 anni. L'attaccante del Milan ha già rotto molti record: Camarda, infatti, con 16 anni, 7 mesi e 12 giorni , è diventato il più giovane italiano di sempre a giocare in Champions League (contro il Bruges). Battuto il precedente record, che apparteneva a Moise Kean. A 15 anni e 260 giorni , è diventato il più giovane debuttante nella storia della Serie A, contro la Fiorentina. Un giocatore ancora giovanissimo, ma che ha già dimostrato tantissimo. Dai social anche il messaggio di Rafael Leao .

"Auguri piccolo mio". Con due cuori rossoneri. Poi un messaggio in portoghese: "Vamos por mais", che vuol dire, diamo sempre di più andiamo avanti. Un bellissimo messaggio quello dell'esterno portoghese. Vedremo se e quante partite Camarda giocherà in questa stagione con la prima squadra e insieme a Leao. LEGGI ANCHE: Milan, Camarda: l'esordio da titolare, il 'gol' in Champions. E il futuro...>>>