Milan, Bondo: “Reijnders mi ha scioccato per quanto è forte. Su Leao …”

Milan, buona la prima per Bondo

Lo ha fatto sabato pomeriggio, al 'Via del Mare', in occasione di Lecce-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 vinta per 2-3 in rimonta dal Diavolo di Sérgio Conceição. Bondo, rimasto in campo per 62', ha disputato una buona, prima partita con il Milan e, successivamente, ha rilasciato un'intervista a 'FootMercato' sui suoi primi 30 giorni in rossonero.