Djokovic-Sinner, il Milan elogia la grande sfida delle ATP Finals

L'incontro, svoltosi a Torino e valevole per le ATP Finals, ha visto i due tifosi rossoneri darsi battaglia per 3 ore e 11 minuti e ad avere la meglio è stato l'altoatesino che ha vinto il tie-break nel terzo decisivo set, dopo che i primi due set erano terminati rispettivamente 7-5 per Sinner e 7-6 per Djokovic. Il Milan nella didascalia del Tweet scrive: "Jannik Sinner e Novak Djokovic, avete reso orgogliosa la famiglia rossonera. Grazie ragazzi!" Di seguito il post.