Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha postato anche sui social tutta la sua gioia per il debutto in Champions League. E Leao risponde

Milan-Bruges , una serata che potrebbe restare nella storia del club: esordio in Champions League di Francesco Camarda. L' attaccante rossonero, ha descritto le emozioni: " Al gol non ho capito nulla , è un'emozione che non riesco a descrivere . Sono stato felice quando mi hanno abbracciato tutti i compagni. Rammarico quando mi hanno annullato i gol" ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Semplicemente grazie...". Seguito da un cuore rosso e uno nero. Camarda ha pubblicato la foto dopo il gol, in cui tutti i compagni del Milan lo hanno preso e spinto in alto per accogliere tutta la gioia dei tifosi a San Siro. Tra i commenti in risposta è arrivato anche quello di Rafael Leao.