Leao: “Amo la mia squadra. Arriva un altro anno con il Milan”

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Rafael Leao, classe 1999, attaccante del Diavolo, tra i migliori in campo di Milan-Cagliari 3-0 a ‘San Siro‘, nonostante sia uscito per infortunio al 38′ del primo tempo, ha giurato amore ai colori rossoneri sui social al termine del match della squadra di Stefano Pioli.

“Amo la mia squadra – ha scritto Leao -; arriva un altro anno con il Milan“. Il numero 17 portoghese, così, ha allontanato le voci di calciomercato che lo volevano in uscita dal club di Via Aldo Rossi ed in direzione Firenze nell’ambito di un presunto scambio con Federico Chiesa. PER LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

