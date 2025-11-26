Un derby importantissimo per il Milan: la vittoria sull'Inter permette ad Allegri di superare Chivu in classifica. Il Diavolo si trova al secondo posto a soli due punti dalla Roma capolista e a pari punti con il Napoli campione in carica. Tante le reazioni dei giocatori del Milan. Eccone alcune in un post riepilogativo del club pubblicato su Instagram.
Si parte con il commento di Matteo Gabbia: "Grandi ragazzi. Che grande gruppo e che grande vittoria. Continuiamo uniti su questa strada. Forza Milan". Si passa poi a Pavlovic che si limita a un corto commento: "Grande vittoria. Forza Milan". "Le vittorie nei derby sono sempre speciali", scrive Modric. Si continua poi con il post di Saelemaekers: "Come quando da bambino la guardavo con papà. Milano è rossonera". Rabiot festeggia il suo ritorno in campo: "Il Duca è tornato". Leao, Ricci, Fofana, Tomori e Pulisic in trionfo: "Milano è rossonera".
Si chiude con il commento di Bartesaghi: "Grande prestazione di squadra. Continuiamo con questa mentalità".
