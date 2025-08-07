Ibrahimovic surfa. Leao risponde: “Lo faccio meglio” | FOTO

Ecco la replica simpatica di Leao.
Ardon Jashari è finalmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo una trattativa lunga e complessa, il talento svizzero ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2030, per un affare da 34 milioni di euro più 3 di bonus versati al Club Brugge. A svelare un retroscena decisivo di questa operazione è stato il sito belga hln.be. Dietro la "fumata bianca" ci sarebbe stato lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. L'ex campione svedese, ora senior advisor di RedBird, avrebbe telefonato personalmente a Jashari nei giorni di stallo delle trattative. Intanto lo svedese posta, come al suo solito, sui social.
Zlatan Ibrahimovic ha postato su Instagram delle foto dove si diletta nel surfare le onde. Foto che non sono passate inosservate a Leao. Ecco il post.
Ecco la replica simpatica di Leao.
"Io lo faccio meglio". Leao fa chiaro riferimento alla sua esultanza tipica, che lo vede 'surfare' sul terreno di gioco dopo un gol. Un simpatico siparietto tra i due.
