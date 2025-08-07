Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Ibrahimovic surfa. Leao risponde: “Lo faccio meglio” | FOTO

SOCIAL

Ibrahimovic surfa. Leao risponde: “Lo faccio meglio” | FOTO

Ibrahimovic Leao AC Milan Milan-Verona 3-1 Serie A 2022-2023
Zlatan Ibrahimovic ha postato su Instagram delle foto dove si diletta nel surfare le onde. Foto che non sono passate inosservate a Leao
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ardon Jashari è finalmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo una trattativa lunga e complessa, il talento svizzero ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2030, per un affare da 34 milioni di euro più 3 di bonus versati al Club Brugge. A svelare un retroscena decisivo di questa operazione è stato il sito belga hln.be. Dietro la "fumata bianca" ci sarebbe stato lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. L'ex campione svedese, ora senior advisor di RedBird, avrebbe telefonato personalmente a Jashari nei giorni di stallo delle trattative. Intanto lo svedese posta, come al suo solito, sui social.

Ibrahimovic si diletta col surf. Leao risponde subito: il siparietto social

—  

Zlatan Ibrahimovic ha postato su Instagram delle foto dove si diletta nel surfare le onde. Foto che non sono passate inosservate a Leao. Ecco il post.

LEGGI ANCHE

Ecco la replica simpatica di Leao.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Thiaw: il piano rossonero è chiaro. I dettagli | PM NEWS>>>

"Io lo faccio meglio". Leao fa chiaro riferimento alla sua esultanza tipica, che lo vede 'surfare' sul terreno di gioco dopo un gol. Un simpatico siparietto tra i due.

Leggi i
commenti
Rubriche: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA