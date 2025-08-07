Ibrahimovic surfa. Leao risponde: “Lo faccio meglio” | FOTO

Zlatan Ibrahimovic ha postato su Instagram delle foto dove si diletta nel surfare le onde. Foto che non sono passate inosservate a Leao

Ardon Jashari è finalmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo una trattativa lunga e complessa, il talento svizzero ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2030, per un affare da 34 milioni di euro più 3 di bonus versati al Club Brugge. A svelare un retroscena decisivo di questa operazione è stato il sito belga hln.be. Dietro la "fumata bianca" ci sarebbe stato lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. L'ex campione svedese, ora senior advisor di RedBird, avrebbe telefonato personalmente a Jashari nei giorni di stallo delle trattative. Intanto lo svedese posta, come al suo solito, sui social.