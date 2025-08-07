Milan, senti Lukaku: “Ibrahimovic è stato un giocatore unico”

In un'intervista per La Gazzetta dello Sport, Lukaku ha parlato anche di Ibrahimovic e della lite avuta durante Inter-Milan di Coppa Italia

Lukaku, le dichiarazione su Ibra

Tra le tante cose dette, ha parlato anche di Ibrahimovic. Dapprima lo ha citato come esempio di campione in età avanzata quando gli è stato chiesto se potrà migliorare ancora a 32 anni. Le sue parole: "Certo, abbiamo gli strumenti per fare sempre di più. A casa mia ho una palestra. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ibra sono super, ma il mio esempio è Benzema, che dopo i 32 ha vinto il Pallone d’oro. Bisogna guardare avanti con la mentalità giusta. Lo dice anche LeBron James".