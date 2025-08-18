Curva Sud: “Il Barone nella Black-List dopo 60 anni di Curva” | FOTO

• nessun riscontro sui nuovi striscioni
• vietati quasi tutti i vecchi striscioni
• black-list con divieto di abbonamento al 2° blu ma con possibilità di abbonarsi nel resto dello stadio e di comprare i biglietti anche al 2° blu (si avete letto bene, per ordine pubblico ci vietano di abbonarci al 2° blu, ma se riusciamo nell'impresa di prendere uno dei pochi biglietti disponibili al 2° blu partita per partita, il problema di ordine pubblico scompare magicamente: follia!!!). In questa lista nera, oltre ai vocalist, ai ragazzi che preparano coreografie, che suonano i tamburi, oltre ai vari responsabili dei gruppi, sono stati inseriti i loro figli, le loro mogli e tanti altri ragazzi incensurati, solo per aver espresso una propria opinione lecita e aver contestato la società a Casa Milan, durante manifestazioni pacifiche e regolarmente autorizzate. Con grande rammarico ad oggi, nel regime autoritario imposto a San Siro, non esiste la minima condizione che ci permetta di fare il tifo come siamo abituati da decenni e come accade in tutte le curve d'Italia.
Spiace per il mister e per la squadra, vittime sacrificali di questa scelta da parte della società, figlia di una repressione cieca, ingiustificata e
senza alcuna logica.
Buon teatro a tutti!".
Un'assenza che si è fatta sentire e che ha fatto clamore, specialmente sui social. Anche Giancarlo Capelli, detto 'Il Barone' e storico tifoso del Milan, non potrà sottoscrivere abbonamenti o comprare biglietti nel settore Secondo Anello Blu di San Siro. La pagina Instagram del tifo organizzato rossonero ha 'denunciato' l'accaduto. Ecco la storia.
"Questo è il Barone dopo quasi 60 anni di Curva, alla veneranda età di 77 anni. Black-List anche lui!". Come detto, la Curva Sud non ha partecipato a Milan-Bari e la questione potrebbe andare per le lunghe.
