Il centrocampista belga, Youri Tielemans, ha salutato il Leicester. Possibile occasione di calciomercato per il Milan?

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe essere molto interessato ai possibili colpi a parametro zero. Il Diavolo, potrebbe avere bisogno di molti calciatori per rinforzare fortemente la rosa, che è sembrata troppo corta. Kamada, sarebbe vicinissimo ai rossoneri, ma non solo. Youri Tielemans lascia il Leicester, una notizia che era ormai nota a tutti ma che è stata ufficializzata dallo stesso giocatore, il cui contratto scade il 30 giugno. Il centrocampista belga, con un post su Instagram si è così congedato dai tifosi delle Foxes. Ecco il video.