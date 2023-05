Milan, Kamada ad un passo: incontro per definire gli ultimi dettagli

Nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra il Milan e Giuseppe Bozzo per definire gli ultimi dettagli per l'arrivo di Kamada

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, nella giornata di oggi ci sarebbe stato un incontro tra i dirigenti del Milan e l'avvocato Giuseppe Bozzo , intermediario dell'operazione, per definire gli ultimi dettagli del trasferimento di Daichi Kamada in rossonero.

Il giapponese sembra ormai essere ad un passo dal vestire la maglia del Milan, dopo la sua ultima stagione con l'Eintracht Francoforte da 16 gol in 46 partite tra Bundesliga, Champions e coppe nazionali. Nelle prossime 48 ore si dovrebbe cercare di trovare la quadra finale su tutto, con le possibili visite fissate per lunedì o martedì prima che il giocatore parta per il Giappone. Si tratterebbe di un contratto di 4 anni a circa 3 milioni di euro a stagione.