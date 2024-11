Milan, Reijnders: “E’ frustrante!”. E arriva la risposta di Adli | FOTO

Il Milan non riesce a portare a casa la settimana perfetta. Dopo le vittoria con Monza e Real Madrid, arriva un pareggio deludente contro il Cagliari, specialmente per la prestazione in difesa. Altra ottima partita di Tijjani Reijnders, ormai tra i top in assoluto della Serie A. L'olandese ha pubblicato il suo pensiero sulla gara su Instagram, mostrando ancora frustrazione per la mancata vittoria. Ecco il suo messaggio.