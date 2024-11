Pagelle Cagliari-Milan, Reijnders di un’altra categoria. Il dubbio di Gazzetta

Cagliari-Milan 3-3, una partita difficile da analizzare per i rossoneri. Il Diavolo ha giocato bene in attacco creando molto e segnando con relativa facilità. Dall'altre parte, però, ci sono stati i seri problemi in difesa. Il Milan ha ballato, subito tre gol e rischiato seriamente di prendere altri. Altra partita da protagonista assoluto per Tijjani Reijnders, decisivo con il suo assist meraviglioso per il gol di Leao. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola.