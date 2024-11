Ex Milan, Adli elogiato dall’ex tecnico dell’Udinese Cioffi

Gabriele Cioffi , ex allenatore dell' Udinese , è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: ha parlato della sua esperienza da calciatore con la maglia del Torino ed ha elogiato l'ex Milan Yacine Adli , attualmente in prestito alla Fiorentina .

Le sue parole sull'esperienza granata: "Esperienza bellissima, diciamo che sono stato costretto ad andarmene ma sarei rimasto. Lì c'è passione e si respira l'amore per il Torino. Al mio debutto in A mi ruppi lo zigomo e stoicamente finii la partita, dissi a Zaccheroni: 'All'esordio in Serie A non mi puoi levare. Preferisco perdere la vista che uscire'. Poi rientrai due settimane dopo e fu apprezzato il mio impegno".