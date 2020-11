L’addio di Musacchio a Maradona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Anche il difensore del Milan Mateo Musacchio, connazionale di Diego Armando Maradona, ha voluto dare il suo saluto alla leggenda argentina, nel giorno della sua dipartita. “Addio leggenda, riposa in pace”, ha scritto il centrale rossonero su Instagram. Da Gullit a Shevchenko, passando per Paolo Maldini sono davvero in tanti ad aver dedicato un messaggio all’ex numero 10 del Napoli.