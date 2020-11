Addio Maradona, Shevchenko: “Riposa in pace eterna leggenda”

L’addio di Shevchenko a Maradona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ct dell’Ucraina Andriy Shevchenko ha dato il suo addio a Diego Armando Maradona sui social. “Mi hai sempre regalato emozioni e sorrisi. Nulla potrà cancellare quello che hai fatto per tutti quelli che amano il calcio. Riposa In Pace eterna leggenda”, le parole dell’ex numero 7 rossonero. Anche il club di via Aldo Rossi ha voluto salutare il campione argentino per l’ultima volta: ecco il post pubblicato sui social>>