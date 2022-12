TOP VIDEO 2022: Totti, la rottura con Ilary e i social: l’amante è Spalletti

Fanno discutere le parole di Francesco Totti sul matrimonio finito con Ilary Blasi, col Pupone che ha detto di non aver tradito per primo. Una frase che non poteva passare inosservata sui social. Ovviamente no. Ecco i meme più divertenti nel video.

Fanno discutere le parole di Francesco Totti sul matrimonio finito con Ilary Blasi, col Pupone che ha detto di non aver tradito per primo. Una frase che non poteva passare inosservata sui social. Ovviamente no. Ecco i meme più divertenti nel video in alto. Le prese in giro sono infinite e in ballo finisce anche Luciano Spalletti, ora allenatore del Napoli, ma che con Totti e Ilary Blasi ai tempi della Roma ha avuto più di qualche discussione. Ora sembra che Totti abbia cambiato idea e sia pronto a far pace con Spalletti e forse c'entra anche il divorzio, visto che Ilary Blasi era in prima linea contro il tecnico.