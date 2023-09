Milan, il ritorno di Tonali: ammira un San Siro ancora vuoto (Video)

Tonali fa ritorno a San Siro per affrontare il Milan in Champions League e compare un video in cui ammira lo stadio rossonero ancora vuoto

Il ritorno da avversario contro il club che hai sempre tifato fin da bambino. Sandro Tonali starà vivendo tante emozioni contrastanti in attesa di scendere in campo nel primo match di Champions League di questa stagione con il Newcastle. Chissà se avrebbe mai pensato di affrontare quello che è stato il suo Milan per quasi 4 anni. La realtà è stata crudele e lo ha messo subito di fronte a quella che sembrava solo una lontana possibilità.

L'ammirazione di San Siro —