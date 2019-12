Verso Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: Piatek sarà titolare

NEWS MILAN – Quella di lunedì contro la Sampdoria potrebbe essere una delle ultime partite in cui Krzysztof Piatek verrà schierato titolare.

Come riportato da Tuttosport, infatti, in attesa dell’arrivo di Ibrahimovic, il centravanti polacco sarà titolare nella gara dell’Epifania. Piatek giocherà dal primo minuto insieme a Calhanoglu e Suso, anche lui in discussione dopo l’arrivo di Zlatan. Intanto manca l’accordo tra Milan e Barcellona per Todibo, continua a leggere >>>

