Verso Atalanta-Milan, squalificati Theo Hernandez e Paqueta

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Stefano Pioli, nella partita di domenica contro l’Atalanta, dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Lucas Paqueta e soprattutto Theo Hernandez, entrambi ammoniti contro il Sassuolo. Al posto del francese giocherà Ricardo Rodriguez, che ormai non gioca da tre mesi e nel mercato di gennaio dovrebbe lasciare sicuramente il Milan. Intanto Zlatan Ibrahimovic ha tanti dubbi, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android