Verso Atalanta-Milan, recuperato Gomez. Ottimismo per Ilicic

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di domenica è una gara molto importante per l’Atalanta, che deve riscattare la brutta prestazione di Bologna. Al Dall’Ara non c’era il Papu Gomez, che però ha smaltito la contusione alla coscia che gli ha dato fastidio negli ultimi giorni. Un altro recupero potrebbe essere quello di Ilicic, che nella giornata di ieri ha svolto parte del lavoro con i compagni: in casa nerazzurra filtra un leggero ottimismo. Intanto ecco le ultime novità sul possibile arrivo di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

