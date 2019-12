Verso Atalanta-Milan, Pioli sprona Suso: “Deve reggere le pressioni”

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, tecnico rossonero, nel corso della conferenza stampa di ieri a Milanello, ha cercato di spronare Jesus Suso, fischiato dai tifosi nell’ultima gara giocata contro il Sassuolo: “Da lui mi aspetto molto, deve dimostrare di saper reggere certe pressioni”.

Effettivamente il rendimento di Suso in questa prima parte della stagione non è stato all'altezza. Nelle altre annate, ad esempio, lo spagnolo viaggiava a ben altro passo (4 gol e 7 assist dopo 16 turni nel 2018-19, 5 gol e 3 assist nello stesso intervallo delle due stagioni precedenti).

