Verso Atalanta-Milan: Piatek titolare, ma Pioli pensa al doppio 9

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi il Milan ha bisogno di fare una grande partita a Bergamo per vincere contro l’Atalanta. Per riuscirsi bisognerà essere cinici in fase offensiva, un po’ come è successo nella passata stagione, con Suso e Calhanoglu che alternavano gol a invenzioni, e con Piatek che segnò proprio contro i nerazzurri una bellissima doppietta.

Ora la situazione è completamente diversa, considerando che le reti segnate sono solo 16 (una delle quali è un autogol). Solo Brescia, Sampdoria, Udinese e Spal hanno fatto peggio. Anche per questo Stefano Pioli, nella conferenza stampa di ieri, ha parlato di determinazione: la manovra e la tenuta atletica migliorano di partita in partita, ma ci sono ancora degli evidenti problemi in fase di finalizzazione: “Un’idea di gioco adesso ce l’abbiamo – ha detto il tecnico –. Non può essere quella definitiva, perché serve tempo per costruirla e la storia di Gasperini all’Atalanta lo dimostra, ma dobbiamo lavorare ancora per arrivare al massimo del potenziale. Domenica scorsa non siamo riusciti a portare a casa una partita che avremmo dovuto vincere, ora mi aspetto più cattiveria”.

Ci aspetta di più anche da Piatek, che è fermo a quattro centri stagionali (3 su rigore), ma il polacco sarà ancora una volta titolare: “Non penso di cambiare certi equilibri che ci danno buoni vantaggi, poi a gara in corso si potrà cambiare qualcosa – sottolinea Pioli -“. Ancora panchina dunque per Rafael Leao, nonostante l’ottimo spezzone contro il Sassuolo, ma il portoghese potrebbe essere proposto con Piatek nel secondo tempo in caso di situazione critica.

Sempre in attacco confermati Suso e Calhanoglu. Rebic e Castillejo finora hanno fatto oggettivamente poco per poter impensierire lo spagnolo e il turco, tuttavia il contributo in zona gol è deficitario. Soprattutto quello di Suso, che nelle altre stagioni viaggiava a ben altro passo (4 gol e 7 assist dopo 16 turni nel 2018-19, 5 gol e 3 assist nello stesso intervallo delle due annate precedenti). Pioli lo sprona: “Da lui mi aspetto molto, deve dimostrare di saper reggere certe pressioni”. Intanto il Milan pensa all’acquisto di Matic. Ecco come cambierebbe la formazione rossonera, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android