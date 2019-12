Verso Atalanta-Milan, le probabili formazioni: pronto Ricardo Rodriguez

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Stefano Pioli pensa alla formazione da schierare contro l’Atalanta, gara che si giocherà domenica alle 12:30. Non dovrebbero esserci grosse novità nella formazione titolare rispetto agli undici schierati contro il Sassuolo, ma il tecnico deve fronteggiare la squalifica di Theo Hernandez: pronto Ricardo Rodriguez, che non gioca da tre mesi, più precisamente dal derby contro l’Inter del 21 settembre. In attacco ballottaggio tra Piatek e Rafael Leao. Intanto nuova vita da dirigente per un ex calciatore del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android