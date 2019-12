Cassano si diploma: è ufficialmente Direttore Sportivo

NEWS MILAN – Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Antonio Cassano non ha affatto abbandonato il mondo del calcio. Il fantasista barese si è diplomato nel corso per “Direttore Sportivo” organizzato al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Un percorso iniziato lo scorso 16 settembre e che, dopo 144 ore di lezione in aula e le testimonianze di alcuni relatori illustri provenienti da molte realtà del calcio italiano, si è concluso con una prova finale divisa in due parti: una prima prova che consisteva in un test scritto; la seconda parte invece orale con la discussione della tesi da parte dei corsisti.

I corsisti hanno così ottenuto il diploma di DS, che costituisce il presupposto necessario per l’iscrizione nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi.

Fantantonio non è l’unico tra i grandi ex della serie A che mira ad un futuro da direttore. Tra i diplomati del corso possiamo, trovare i nomi di Alessandro Lucarelli, ex capitano del Parma e di Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo con più di 130 gol segnati per la società clivense. Per le dichiarazioni importanti di Cassano su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android