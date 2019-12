Rafael Leao, Pioli studia la soluzione: possibile la coppia con Piatek

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, si annunciano novità significative per Rafael Leao nei prossimi giorni. L’ex Lille, entrato nel secondo tempo contro il Sassuolo, ha ricordato a tutti che se Boban e Maldini hanno puntato la fetta più grossa del budget di mercato sul suo talento, un motivo ci sarà. Rafael Leao aveva il piede caldo anche nella partitella di ieri a Milanello contro l’Under 18 (ha segnato una doppietta) e chissà che non possa giocare titolare nella partita di domenica contro l’Atalanta.

Stefano Pioli, infatti, sta studiando il modo migliore per esaltarlo, anche se bisogna stare attenti a non intaccare l’equilibrio trovato nelle ultime settimane con il 4-3-3. Al momento l’allenatore considera Rafael Leao un’alternativa a Piatek, che rimane comunque il titolare, ma è anche vero che contro Bologna e Sassuolo il polacco ha svariato su tutto il fronte d’attacco. Questa nuova “identità” di Piatek potrebbe quindi far pensare anche una coesistenza con il portoghese, anche perchè il Milan fa fatica in certe partite a fare gol, così come dimostrato domenica scorsa.

Possibile dunque un 4-4-2, in modo da avere un maggiore peso offensivo: finora Pioli non l’ha mai utilizzato, ma il tecnico ha sempre dimostrato di essere molto elastico dal punto di vista tattico e chissà che questa non possa essere la soluzione ideale. Una cosa comunque rimane certa: un Rafael Leao così sarà molto difficile da tenere fuori. Intanto il Milan ha individuato tre alternative a Ibrahimovic. Ecco i nomi, continua a leggere >>>

