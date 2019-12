Calciomercato Milan – Ecco le tre alternative a Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, più passa il tempo e più il Milan perde le speranze di riavere Zlatan Ibrahimovic. La risposta del calciatore, infatti, tarda ad arrivare, e dunque Maldini e Boban pensano a delle alternative.

Stando alle ultime indiscrezioni sono tre i profili individuati nel caso in cui il campione decidesse di dire definitivamente no alla proposta rossonera: Mandzukic della Juventus (su di lui c’è una novita) e Luka Jovic e Mariano Diaz del Real Madrid. Intanto Stefano Pioli, per la partita contro l’Atalanta, dovrà fare a meno di due calciatori, continua a leggere >>>

