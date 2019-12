Fiorentina, Vlahovic: “I miei idoli? Ibrahimovic e Van Basten”

NEWS MILAN – Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di due suoi grandi idoli, che hanno vestito entrambi la maglia del Milan: Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic. “I miei idoli? Sicuramente Ibrahimovic, un giocatore che ho sempre guardato con grande attenzione, al pari di Lewandowski, entrambi praticamente ancora in attività – dice il centravanti -. Se invece devo pensare a qualcuno che ho apprezzato nei video dico senza ombra di dubbio Van Basten, che ha smesso a 31 anni solo per via degli infortuni, fortissimo e capace di vincere ben tre Palloni d’Oro”.

Su Montella: “Mi ha sempre sostenuto, è stato spontaneo per me correre verso di lui dopo il gol all’Inter. Quando una squadra non vince, sulla graticola ci finiscono tutti e non solo l’allenatore. E’ tutto il gruppo a doversi mettere in discussione. Mi è stato sempre molto vicino. Quando è arrivato a Firenze, la passata stagione, io ho ricominciato ad essere aggregato con continuità alla prima squadra. Ho percepito fin da subito un gran sostegno, per questo posso solo ringraziare sia lui che il suo staff”. Intanto un calciatore del Milan sembra destinato a passare in un’altra squadra italiana, continua a leggere >>>

