E’ il momento di Rafael Leao: il Milan ha bisogno dei suoi gol

NEWS MILAN – Come viene evidenziato da Tuttosport, i 15 minuti di Rafael Leao disputati contro il Sassuolo hanno impressionato tutti: una traversa, un palo e in generale la netta sensazione di poter far male la difesa neroverde da un momento all’altro. Pioli, dopo averlo spronato chiaramente nelle settimane precedenti, potrebbe gettarlo nella mischia nella partita di domenica contro l’Atalanta.

Al di là comunque dell’ultima gara, l’allenatore deve risolvere un problema che sta tormentando il Milan dall’inizio della stagione: quello del gol. E’ vero che con Pioli è aumentata la produzione offensiva rispetto a quando c’era Giampaolo, ma è altrettanto vero che i rossoneri sono la quartultima squadra del campionato per numero di gol fatti (16), a testimonianza di come ci sia bisogno di qualcosa di più in attacco. Il tecnico studierà una possibile coppia con Piatek, che potrebbe aiutare a sbloccare alcune partite in corsa come quella contro il Sassuolo, che alla fine è terminata 0-0 nonostante le tantissime occasioni. Bisogna osare di più, altrimenti la risalita in classifica rischia di diventare impossibile.

In ogni caso tutti sono concordi su una cosa: Rafael Leao è un predestinato. Bisogna dargli tempo e trovargli il ruolo giusto per farlo esprimere al meglio, ma il futuro è tutto dalla sua parte: la sua fisicità, la sua tecnica, la sua velocità, sono tutte qualità che lo rendono uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale. Deve migliorare nella realizzazione, ma gli 8 gol segnati in 24 presenze in Ligue 1 fanno intravedere un buon potenziale anche da questo punto di vista. Insomma, Rafael Leao può prendersi il Milan del presente e del futuro. Intanto è già deciso il futuro di Ante Rebic. Ecco le novità, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android