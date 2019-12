Verso Milan-Sampdoria – Ibrahimovic, possibile panchina per lo svedese

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, c’è grande attesa tra i tifosi per il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic. Come noto lo svedese sarà a Milano il 1 gennaio sera o il 2 per sostenere le visite mediche alla Clinica Madonnina e poi andrà al Coni per ottenere l’idoneità sportiva.

Il primo allenamento a Milanello di Ibrahimovic potrebbe esserci dunque il 3 gennaio, cioè tre giorni prima della partita tra Milan e Sampdoria, in programma il giorno dell’Epifania. Possibile che lo svedese sia in tribuna a San Siro, ma non è così azzardata l’ipotesi che il centravanti possa essere portato da Pioli in panchina: la sua sola presenza, infatti, galvanizzerebbe la squadra e i tifosi. Intanto continua a tenere banco la cessione di un calciatore rossonero, continua a leggere >>>

