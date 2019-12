Milan, Boban: “Rebic? Calcio italiano diverso da quello tedesco”

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sul futuro di Ante Rebic. In cinque mesi il croato ha totalizzato 7 presenze per un totale di 177 minuti, con una sola gara giocata da titolare, quella contro il Napoli (Suso aveva avuto un attacco di gastroenterite nel riscaldamento).

«Rebic si sta allenando con serietà e sta cercando di far cambiare idea all’allenatore, ma il calcio italiano è diverso da quello tedesco», ha spiegato nelle scorse ore Boban. Proprio per questo Rebic potrebbe ritornare in Bundesliga, dove ha fatto vedere le cose migliori: in estate c’è stato uno scambio di prestiti tra il croato e Andrè Silva, ma le operazioni non sono collegate tra loro, quindi l’ex Fiorentina potrebbe tornare nel club tedesco già a gennaio. Intanto su Zlatan Ibrahimovic piomba un altro club, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android